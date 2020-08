Unutulma hakkı nedir? Unutulma hakkından kimler faydalanabilir?

Kişinin şeref ve itibarının korunması amacıyla internet üzerinde yer alan bilgi ve içeriklerin değerlendirilmesi anlamına gelen unutulma hakkı, kişisel verilerin korunması için çıkarılmıştır.

İnternetin yaygınlaşmasının ardından kişilik hakları ile ilgili en çok gündeme gelen konulardan biri de 'unutulma hakkı'...

UNUTULMA HAKKI NEDİR

Vatandaşlar, sosyal medya ve internet kullanıcılarının artması ile sıkça gündeme gelen 'unutulma hakkı nedir ve kimler için geçerlidir' sorularına ise cevap arıyor.

Unutulma hakkı, kişinin şeref ve itibarının korunması amacıyla internet üzerinde yer alan bilgi ve içeriklerin değerlendirilmesi anlamı taşımaktadır.

İTİBARIN ZEDELENMESİ DURUMUNDA UNUTULMA HAKKI KULLANILABİLİR Mİ

Unutulma hakkı, internet ortamında bir haberin uzun süredir kolayca ulaşılabilir olması nedeniyle kişinin şeref ve itibarının zedelenmesi durumunda gündeme gelmektedir.

UNUTULMA HAKKININ AMACI NEDİR

Unutulma hakkının amacı, internetin yaygınlaşması ve sağladığı imkânlar nedeniyle ifade ve basın özgürlükleri ile kişilerin manevi varlığının geliştirilmesi hakkı arasında gerekli hassas dengenin kurulmasını sağlamaktır.

UNUTULMA HAKKI İLE İNTERNETTEKİ BÜTÜN VERİLER SİLİNEBİLİR Mİ

"Unutulma hakkı", dijital hafızada yer alan bireylere ait rahatsız edici her türlü kişisel içeriğin, yine bireylerin talebi üzerine bir daha geri getirilemeyecek biçimde ortadan kaldırılması/silinmesi olarak tanımlanmıştır.

KİŞİNİN TEMEL HAKKI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Bu hak, yabancı kaynaklarda genellikle "the right to oblivion" veya "the right to be forgotten" olarak ifade edilmiştir. Unutulma hakkının, bireyin geçmişi ile geleceğini serbestçe şekillendirme dolayısıyla dijital dünyada kişisel verilerini özgürce kullanma veya kullandırmama isteğinin doğal bir sonucu olduğunu belirtilebilir.

ULUSAL VE ULUSLARARASI KİŞİSEL VERİLER KORUNABİLİR

Unutulma hakkı, bireyin çerçevesi ulusal ve uluslararası metinlerde çizilen her türlü kişisel verisinin korunmasını sağlayan bir haktır.

Kişisel verilerin kişinin rızası dışında yayılması sonucunda, kişinin temel hak ve özgürlüklerinin tamamı (insanca yaşama hakkı, insan onuru, kişinin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı ve bunun gibi insanın birey olarak kendine özgü kişiliği ve sırf insan olması nedeniyle sahip olduğu haklar) doğrudan etkilenmektedir.

Her türlü kişisel verinin sınırsız biçimde kayıt altına alındığı bir kere kayıt altına alınmasından sonra hızlı ve geniş paylaşım nedeniyle ortadan kaldırılmasının oldukça zor olduğu günümüz teknolojisinde, bireyin kişisel verilerine yönelik sildirme hakkı, yaşamını özgürce sürdürmesi adına her zaman yeterli olmadığı için, bireyin dijital ortamlarda yer alan kişisel verilerinin korunması amacıyla çıkmıştır.