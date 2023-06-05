Uşak'ta şampiyonluk kutlamasında evlilik teklifi Uşak'ta şampiyonluk ve derbi kutlamasını fırsata çeviren bir Galatasaray taraftarı, kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi etti.

İHA Spor Toto Süper Lig’in 36. Haftası’nda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, dün oynanan ligin son derbi maçında da Fenerbahçe’yi 3-0 yenere taraftarlarına çifte bayram yaşattı. Yurdun dört bir yanında kutlamalar yapılırken Uşak’ta da kutlamaların adresi 15 Temmuz Şehitler Meydanı oldu. Binlerce vatandaş arabalarına binip konvoylar oluştururken kent meydanına gelerek de kutlamalara katıldı. Teklifi kabul etti Öte yandan bir Galatasaraylı taraftar, sevgilisine kutlamalar sırasında evlenme teklifi etti. Kız arkadaşının teklifi kabul etmesiyle birlikte yoğun kalabalık coşkuyla kutlama yaptı.