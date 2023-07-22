Üsküdar'da sıcaktan bunalanlar, iskelenin çatısından suya atladı

AA & Ensonhaber
İstanbul’da gölgede 30 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar, kentin sakinlerini de gezmeye gelenleri de bunalttı.
Sıcaklardan bunalanlar, kendilerini İstanbul'un serin sularına bıraktı.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'un sakinleri, denize girerek ya da gölgelik alanlarda dinlenerek serinlemeye çalıştı.
Serinlemek için akşam saatinde denize atladılar
Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği megakentte vatandaşlar, sahillerde akşam serinliğini de arar oldu.
Üsküdar’daki Kandilli İskelesi’nden denize atlayarak serinlemeye çalıştı.