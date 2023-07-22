Üsküdar'da sıcaktan bunalanlar, iskelenin çatısından suya atladı
AA & Ensonhaber

İstanbul’da gölgede 30 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar, kentin sakinlerini de gezmeye gelenleri de bunalttı.

Sıcaklardan bunalanlar, kendilerini İstanbul'un serin sularına bıraktı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'un sakinleri, denize girerek ya da gölgelik alanlarda dinlenerek serinlemeye çalıştı.

Üsküdar'da sıcaktan bunalanlar, iskelenin çatısından suya atladı

Serinlemek için akşam saatinde denize atladılar

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği megakentte vatandaşlar, sahillerde akşam serinliğini de arar oldu.

Üsküdar’daki İskelesi’nden denize atlayarak serinlemeye çalıştı.