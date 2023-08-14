Uzungöl'de Arap turist yoğunluğu: Hava güzel manzara çok güzel Yoğun bir tatil sezonu geçiren Uzungöl'e gelen Arap turistler huzur dolu vakitler geçirirken; manzaradan, hizmetten ve havadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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İHA

Türkiye zorlu koronavirüs pandemisinden sonra turizm sezonuna hızlı girdi.

Bayramların da yaz sezonuna denk gelmesiyle yoğunluk yaz boyunca giderek arttı.

Deniz, kum güneş tatilinin yanında doğa turizmi de Türkiye'de altın yıllarını yaşıyor.

Bu kapsamda Karadeniz, büyük bir atılıma imza attı. Özellikle Doğu Karadeniz, Orta Doğu'dan gelen misafirlerin akınına uğruyor.

Türkiye'nin en önemli tatil lokasyonlarından biri haline gelen Uzungöl, bu kapsamda tarihi sezonlarından birini geçiriyor.

Yabancı turist sayısı yüzde 112 arttı

Trabzon'da bu yılın temmuz ayında konaklama sayısı, bir önceki yıla oranla yüzde 81 arttı.

Trabzon'da bu yılın temmuz ayında konaklama sayısı 268 bin 500'ü bulurken, özellikle yabancı turist sayısında yüzde 112'lik artış olması dikkat çekti.

Bölgeye gelen turistler doğanın ve güzel havanın keyfini çıkartırken, yakın lokasyonlardaki diğer karadeniz güzelliklerini de görme fırsatı yakalıyor.

Turistler hem bölgenin coğrafyasından hem de hizmetten memnun.

Uzungöl'de Orta Doğu'dan gelen turistlerin yoğunluğu göze çarparken bu yoğunluk hafta sonlarında yerli turistlerin de katılımıyla gözle görülür şekilde artıyor.

"İnsanlar, hava, manzara çok güzel"

Uzungöl'ün Arap ziyaretçilerinden biri memnuniyetini dile getirerek "Çok memnun oldum. Geldikten sonra hiç sorun olmadı. Çok memnun oldum. İnsanlar çok iyi hava güzel manzara harika." ifadelerini kullandı.

"Korkmadan ailemi gönderebiliyorum"

Bir başka ziyaretçi ise güvenliğe dikkat çekerek, "İlk kez geldim. Ailemi gönderiyorum. Hiç korkmuyorum." dedi.