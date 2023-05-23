Van, ilkbaharla birlikte canlandı Var, doğası ve tarihi ile ilkbaharda bambaşka güzellikler sunuyor. Doğaseverler de bu güzelliklere koşuyor.

AA

Tarih ve doğa şehri Van, ilkbaharda bir başka güzel görünüyor,

Van, tarihi kaleleri, gölü, doğal güzellikleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Van, ilkbaharda konuklarına güzel manzaralar sunuyor.

Günübirlik turlarla il merkezi ve ilçelere rotalarını çeviren doğaseverler de gruplar halinde tarihi yapıların ve doğal güzelliklerin bulunduğu mekanları geziyor, eşsiz manzarada fotoğraf çektiriyor.

Adeta bir açık hava müzesi

Urartulardan bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan kent, asırlardır ayakta duran kaleler, kiliseler ve diğer tarihi yapılarıyla adeta bir açık hava müzesini andırıyor.

Van, kültür ve inanç turizminde öne çıkıyor

Van, Çavuştepe, Ayanis, Hoşap, Yoncatepe, Amik ve Anzaf kaleleri, Ulu Cami, Kızıl Minare, Abbasağa, Hüsrev Paşa gibi tarihi camileri ve başta Akdamar olmak üzere birçok kilise ve Selçuklu mezarlığıyla kültür ve inanç turizminde öne çıkan Van, son yıllarda yerli turistlerin yanı sıra birçok ülkeden ziyaretçiyi ağırlıyor.

Van Gölü eşsiz koyları ile görülmeye değer

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün eşsiz koyları ve adaları ile Keşiş Gölü, Muradiye Şelalesi ve Çatak ilçesindeki kanyonlar, ilkbaharda doğanın canlanması ve rengarenk çiçeklerin açmasıyla insanları cezbeden manzaraya bürünüyor.