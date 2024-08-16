Van'da aşiret düğününde geline 3 kilo altın, damada 12 milyon TL takıldı Şehir merkezinde 7 bin davetlinin katıldığı düğünde damada 12 milyon TL nakit takılırken, geline ise 3 kilo altın takıldı. 4 saat süren takı merasiminin ardından toplanan paraları 15 kişi saydı.

İHA

Türkiye'de sıkça konuşulan aşiret düğünlerine bir yenisi daha eklendi.

Altın fiyatlarının artışına rağmen kilo kilo altınların toplandığı aşiret düğünlerinde, adeta takı yarışı yaşanıyor.

Van'da gerekleştirilen bir düğünde damada ve geline takılan takılar da bunun bir örneği olacak cinsten...

DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Burukiler aşiretine mensup Bayram Bayramoğlu’nun oğlu, iş adamı Gökhan Bayramoğlu’nun kardeşi Özgür Bayramoğlu, iş adamı Abidin Anteroğlu’nun kızı Elif Anteroğlu ile dünya evine girdi.

7 BİN KİŞİLİK DEV DÜĞÜN

Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 7 bin kişinin katılım sağladığı düğün töreni, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü olurken, gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklattı.

DAMADA 12 MİLYON TL, GELİNE DE 3 KİLO ALTIN

Düğünde damada 12 milyon TL nakit, geline ise 3 kilo altın takıldı.

100’e yakın küçükbaş hayvanın kesildiği düğün törenine aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

4 SAATTE TOPLANAN TAKILARI 15 KİŞİ SAYDI

4 saat süren takı merasiminin ardından toplanan paraları ise 15 kişi saydı.

Düğün töreni sonunda açıklamada bulunan toy büyüğü Yasin Ertaş ve Yunus Demirel, düğüne katılım sağlayan herkese teşekkür ettiler.

Düğüne gösterilen rağbetin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğuna değinen Ertaş ve Demirel, gelin ve damada bir ömür mutluluklar dilediler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)