Van'da çöp toplayan temizlik işçilerinden halay

Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan ve sulama amaçlı kullanılan Sıhke göleti çevresinde, bahar temizliği yapıldı. Temizlik işçileri, 30 ton çöp topladıktan sonra halaya durdu.

Van Gölü kıyılarında temizlik yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bu kez de Van kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Van-Özalp karayolu üzerindeki Sıhke göleti çevresinde bahar temizliği yaptı.

Onlarca temizlik görevlisinin çalıştığı bölgede, yaklaşık 30 ton çöp toplandı.

KÜREK VE SÜPÜRGELERLE HALAY

Çöp toplama çalışmalarının bitmesinin ardından ekipler, ellerindeki kürek ve süpürge saplarıyla sosyal mesafe kuralarına dikkat ederek, bir süre halay çekti. Toplanan çöpler ise kamyonlara yüklenerek, çöp toplama merkezine götürüldü.

Van'da 30 ton çöp toplayıp sonra halay çektiler İZLE

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN TEMİZ BİR MİRAS BIRAKALIM"

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, çevre temizliği konusunda daha dikkatli davranılması gerektiğini belirterek, "Daha temiz ve daha güzel yaşanabilir bir İpekyolu için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak, bizler üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Siz kıymetli hemşehrilerimizden de çevremizin temiz tutulması ve korunması hususunda daha özverili olmanızı rica ediyoruz. Sahil kıyılarına çöplerin atılmaması, gölümüze sahip çıkılması ve korunması hususunda da hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Çocuklarımıza daha güzel ve temiz bir miras bırakmak için lütfen çöpleri etrafa değil çöp kutularına atalım." dedi.