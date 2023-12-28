Van'da doktorun Heimlich müdahalesi küçük çocuğu kurtardı Lokman Hekim Van Hastanesi’nde nefes borusuna şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, doktorun Heimlich manevrasıyla hayata tutundu.

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İHA

Son dönemde yapılan yayınlarla Heimlich manevrası, halkın bilgi sahibi olduğu bir müdahale haline geldi.

Hayat kurtaran Heimlich manevrası, bu kez Van'da küçük bir çocuğun yaşama tutunmasını sağladı.

Doktorun müdahalesi kurtardı

Lokman Hekim Van Hastanesi'nde meydana gelen olayda, annesi ile birlikte hastane koridorunda sıra bekleyen 3 yaşındaki kız çocuğunun boğazına şeker kaçtı.

Durumu fark eden anne ve çevredekiler müdahale etmeye çalıştı.

Şekeri çıkaramayacağını anlayan vatandaşlar, hemen Çocuk Cerrahı Doç. Dr. Veli Avci’ye haber verdi.

Dr. Avci’nin Heimlich manevrası ile çocuk, tekrar hayata tutundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)