Vanlılar heyecanlı! Yamaç paraşütüyle Van Gölü semalarında pankart açtılar: Erciş il olsun Bölgede yamaç paraşütü yapan baba oğul, Erciş’in il olması için Van Gölü semalarında pankart açtı. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

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İHA

Türkiye'de en son 1999 yılında verilen karar ile birlikte Düzce ilçesi 81. il olarak statü kazandı.

27 yılın ardından Türkiye'nin il sayısının yakın bir zamanda 100'e çıkabileceği gündeme geldi.

Türkiye'nin 81 olan il sayısının yakın bir zamanda 100'e çıkabileceğini öne sürüldü.

'Eciş il olsun' pankartı açtı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı Cumhuriyetin 100. yılında 100 il açıklamasıyla yıllardır il olma hayali kuran Ercişlileri sevince boğdu.

Yamaç paraşütü pilotu Mehmet Sadık Göller de bu hayalin gerçekleşmesi için “Erciş il olsun” pankartını hem yamaç paraşütünde hem de paramotorla dalgalandırdı.

"Van Gölü semalarına taşıyarak güzel bir gösteri yaptık"

Yamaç paraşütü pilotu Mehmet Sadık Göller, Antalya'da yaşadığını ve yaz mevsiminde memleketi Erciş’e geldiğini ifade ederek, “Burada profesyonel yamaç paraşütü yapıyorum. Cumhuriyetin 100. yılında yüz il projesi çerçevesinde Erciş'in il olması için oğlumla beraber yamaç paraşütü yaptık. ‘Erciş il olsun’ pankartını Van Gölü'nün semalarında taşıyarak güzel bir gösteri yaptık. Erciş'in il olması için canı gönülden katılıyorum. Bana düşen ne vazife varsa onu yapmaya hazırım. Erciş il olsun, Erciş il olmayı hak ediyor.” dedi.

"Pankarta canı gönülden destek verdik"

Ümit İzgi ise Erciş’in il olmasını istediklerini belirterek, “Sadık Hocamın Erciş semalarında açmış olduğu pankarta canı gönülden destek verdik. Gerçekten çok güzel bir aktivite oldu. Biz de Erciş'in il olmasını canı gönülden destekliyoruz. Erciş il olmayı hak ediyor.” ifadelerini kullandı.