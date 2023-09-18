Yağışlar Erzincan’da tescilli Cimin üzümünün rekoltesini düşürdü Yoğun yağışlar ve Üzümlü ilçesinde 29 Ağustos'ta yaşanan sel, tarım ürünlerinde verim kaybına neden oldu.

İHA

Erzincan’da bu sene yaz ayı sonlarına doğru gerçekleşen yoğun yağışlar ve Üzümlü ilçesinde meydana gelen sel ile su baskınları nedeniyle tescilli Cimin üzümünde rekolte düştü.

Bugünlerde hasadına başlanan Cimin üzümünün kilosu 60 liradan satışa sunuluyor.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yetişen yörenin tescilli ürünlerinden Cimin üzümünün hasadı sürerken, satışının da kasıma kadar devam edeceği belirtildi.

Kentin önemli gelir kaynakları arasında yer alan ve yaklaşık 8 bin 650 dekar alanda yetiştirilen sofralık siyah üzümün bu sene üreticisinin yüzünü güldürmedi.

Üzümün şeker oranı düşük

Kendine has tadıyla sofralık olarak talep gören Cimin üzümü; aroması, ince kabuğu, sululuğu ve iri tanelerinin yanında şeker oranının düşük olması dolayısıyla da tercih ediliyor.

Hasat, sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor

Sabahın ilk ışıklarında kentin bağlarında başlayan hasat mesaisinde üreticiler, narin yapısıyla meyvesine fazla dokunmadan topladıkları üzümleri kasalara doldurup satışa hazır hale getiriyor.

Bu sene yağışlar nedeniyle hastalık vuran ve rekolte kaybı olan Cimin üzümü, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerine de satılıyor.

"Şeker hastaları yiyebiliyor"

Cimin üzümü hasadı yapan bir üretici, ürünün özelliklerini şöyle sıraladı:

Şeker hastaları üzümümüzü şeker oranı düşük olduğu için yiyebiliyor. Hasat ettiğimiz üzüm beğenilen ve tutulan bir üzüm, bu nedenle talep oluyor. Bu üzümü yiyen herkes çok beğeniyor. Kabuğu ince ve mayhoş bir tadı var. Erzurum, Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun gibi illere sevkini yapıyoruz. Bu sene sağanak yağış ve sel dolayısıyla rekolte düştü. Yağışın olmadığı zaman üzümlerimizde çatlama ve benzeri zararlar olmazdı. Cimin üzümü başka bölgelerde yetişmiyor, kabuğu ince ve mayhoş bir tadı var. Bu sene kilosu 70’den başladı şimdi 60 lira civarında satılıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)