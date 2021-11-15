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    Yanlış anlaşılmayın: Renk ve sayılarına göre güllerin anlamları

    Duygularınızı güllerle ifade etmek isterken kaş yaparken göz çıkartmayayım diyorsanız, renk ve sayılarına göre anlamlarını bilmekte fayda var. Peki hangi gül ne anlama geliyor? Sizler için sıraladık.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 16:00
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 16:17
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    Yanlış anlaşılmayın: Renk ve sayılarına göre güllerin anlamları

    Bazen bir romantizm, bazen bir kutlama, bazen de bir özür...

    Aşkın simgesi ve özel günlerin vazgeçilmezi olan güller, hem göze hem ruha hitap ediyor.

    Kokusuyla da hayran bırakan güller, renkleriyle görsel şölen sunarken aynı zamanda başka başka anlamları da taşıyor. Duyguları ifade etme noktasında, güllerin sayıları ve renkleri, yıllardır süregelmiş imaları barındırıyor.

    Bu nedenle birine gül almak istiyorsanız öncelikle güllerin renkleri ve anlamlarına bakmanız gerekiyor. Çünkü her farklı gül başka bir anlam ifade ediyor.  Peki hangi gül ne anlama geliyor? İşte güllerin renkleri ve anlamları…

    Yanlış anlaşılmayın: Renk ve sayılarına göre güllerin anlamları #1

    KIRMIZI GÜL

    Aşkı ve tutkuyu ifade etmenin en güzel ve en özel simgesi olan kırmızı gülün anlamları ve yaygınlığı hepimizin malumu. İçerisinde yüksek miktarda “ Seni seviyorum ." barındırır.

    Yanlış anlaşılmayın: Renk ve sayılarına göre güllerin anlamları #2

    PEMBE GÜL

    Pembe Gül, renginin verdiği sevimlilikle beraber nezaket ve şirinliği temsil eder. Pembe güller cilvesiyle ve tatlılığıyla sizi etkileyen birine verilebilecek bir türdür.

    Yanlış anlaşılmayın: Renk ve sayılarına göre güllerin anlamları #3

    BEYAZ GÜL

    Beyaz renginden anlaşılacağı gibi beyaz gülün anlamı saflık ve masumiyettir. Özellikle evlilikte çok tercih edilir. Bembeyaz gelinlik içindeki gelinlerimizi beyaz güllerle çokça görmüşüzdür. Hayatınızda beyaz gül kadar saf, temiz, masum ve duru birileri varsa mutlaka tercih edin.

    Yanlış anlaşılmayın: Renk ve sayılarına göre güllerin anlamları #4

    SARI GÜL

    Sarı gülün anlamı diğer renkler kadar masum değil. Gülü sevgilinize hediye edecekseniz kıskançlık, ayrılık anlamlarını taşıyor. Bu bilgi alman geleneklerine dayanıyor. Fakat sarı güller sizden dostunuza armağansa problem yok! Bu sadece dostluğunuzu ve bağlılığınızı ifade eder.

    Yanlış anlaşılmayın: Renk ve sayılarına göre güllerin anlamları #5

    MAVİ GÜL

    Mavi güller rengi ve az bulunurluğu sayesinde maneviyatı ve asilliği simgeler. Herkese hediye edilebilir. Tam bir “Sen benim için çok özelsin!” çiçeğidir.

    Yanlış anlaşılmayın: Renk ve sayılarına göre güllerin anlamları #6

    SİYAH GÜL

    Siyah gül ise doğada en nadir bulunan çiçeklerden biri. Tüm asaletine, güzelliğine ve eşsizliğine rağmen bu gül “elvada” anlamına geliyor.

    Yanlış anlaşılmayın: Renk ve sayılarına göre güllerin anlamları #7

    GÜLLERİN SAYILARINA GÖRE ANLAMLARI

    Tek gül: İlk bakışta aşk veya seni hala seviyorum
    2 gül: Karşılıklı duygular
    3 gül: Seni seviyorum
    7 gül: Aklımı başımdan alıyorsun
    9 gül: Sonsuza dek beraberiz
    11 gül: Sen benim kıymetlimsin
    12 gül: Benim ol
    13 gül: Sonsuza dek dost
    15 gül: Gerçekten üzgünüm
    21 gül: Kendimi sana adadım
    24 gül: Daima seninim/günün her saati seni düşünüyorum
    25 gül: Tebrikler
    50 gül: Koşulsuz aşk
    99 gül: Hayatımın her gününde seni seveceğim
    108 gül: Benimle evlenir misin?
    365 gül: Seni her gün düşünüyorum
    999 gül: Ölünceye dek seni seveceğim.

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