Yarın kandil mi? 3 Şubat Perşembe ne kandili 2022?

Yarın kandil mi? 3 Şubat Perşembe ne kandili 2022?

Kandil günlerini içinde barındıran üç aylarda vatandaşlar dini günler ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki 3 Şubat Perşembe kandil mi, ne kandili idrak edilecek? İşte ayrıntılar...

Üç ayların başlamasıyla birlikte kandil günleri de merak konusu olmaya devam ediyor.

Recep ayının ikinci günü idrak edilmekte olan Regaip Kandili bugünden vatandaşların “Bugün kandil mi, ne kandili?” soruları ile gündeme taşınıyor.

Bu önemli günlerde ibadetlerini yerine getirmek isteyen müslümanlar, konuyla ilgili detayları araştırıyor.

Peki, yarın kandil mi? 3 Şubat Perşembe ne kandili? İşte Diyanet 2022 dini günler takvimi.

YARIN KANDİL Mİ, 3 ŞUBAT NE KANDİLİ?

Bu senenin ilk kandili olan Regaip Kandili yarın yani 3 Şubat 2022 tarihinde idrak edilecek.

2022 KANDİL TARİHLERİ

Miraç Kandili : 27 Şubat 2022

Berat Kandili : 17 Mart 2022

Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022

Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022



