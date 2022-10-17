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    Yasin Suresi okumanın faziletleri nelerdir? Yasin Suresinin Türkçe okunuşu..

    Bütün sıkıntılarımız için okuduğumuz Yasin Suresi'nin anlamı nedir? Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak adlandırılan Yasin Suresi'nin faziletleri nelerdir? İşte merak edilenler..
    • 17.10.2022 - 13:28
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    Yasin Suresi okumanın faziletleri nelerdir? Yasin Suresinin Türkçe okunuşu..

    Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak nitelendirilmektedir.Birçok fazileti bulunan Yasin Suresi 83 ayetten oluşmaktadır.Peygamber Efendimiz'in Hz. Muammed (s.a.v.) efendimizinde belirttiği üzere Yasin Suresi bol faziletli ve sık sık okunması gereken bir duadır.

    Yasin Suresi sonsuz faydası olan bir duadır.Yasin, Kuran-ı Kerim'in en uzun sureleri arasında yer aldığından ezberlemesi zordur.Eğer ezberleyemeyeceğinizi düşünüyorsanız Yasin suresini okuyarak faziletlerinden faydalanabilirsiniz.

    Peki Yasin Suresi'nin faziletleri nelerdir?.İşte Yasin Suresi'nin faziletleri ve Yasin Suresi'nin Türkçe okunuşu..

    Yasin Suresi okumanın faziletleri nelerdir? Yasin Suresinin Türkçe okunuşu.. #1

    Yasin Suresi okumanın faziletleri

    Yasin Suresi'ni okumanın ve dinlemenin birçok fazileti bulunmaktadır.Peygamber Efendimizin Yasin Suresi hakkında birçok hadisi vardır. İşte Peygamber Efendimizin Yasin Suresi hakkında bahsettiği bazı faziletler;

    "Yasin, Kur'an'ın kalbidir. Muhakkak o, bütün dertlere devadır."

    "Geceleri Yasin'i okumak, sanki Kur'an'ı yedi defa hatmetmek gibidir."

    "Yasin ne niyet için okunursa, o şey meydana gelir."

    "Allah Teala'nın rızası için geceleyin Yasin'i okuyan kimse affolunur."

    "Sure-i Yasin'i ölmek üzere olan kimsenin üzerine okuyun."

    "Sure-i Yasin ölümü yaklaşan hastanın yanında okunursa Allah Teala onun can vermesini hafifletir."

    "Herhangi biri ölmek üzere bulunan kimsenin baş ucunda Sure-i Yasin okunursa Allah Teala ona(ruhunu teslim etmesinde ) kolaylık verir."

    Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu;

    "Üzerine Sure-i Yasin okunan mevtanın azabı hafifler."

    "Her kim her Cuma günü annesinin,babasının veya bunlardan birinin kabrini ziyaret eder de baş ucunda Sure-i Yasin okursa okuduğu her harfi adedince onlar mağfiret edilir."

    Yasin Suresi Türkçe okunuşu

    1. Yâsîn

    2. Vel Kur’ân-il hakîm

    3. İnneke leminel murselîn

    4. Alâ sırâtin mustakîm

    5. Tenzîlel azîzirrahîm

    6. Litunzira kavmen mâ unzire âbâuhum fehum gâfilûn

    7. Lekad hakkal kavlu alâ ekserihim fehum lâ yu’minûn

    8. İnnâ cealnâ fî a’nâkihim aglâlen fehiye ilel ezkâni fehum mukmehûn

    9. Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhum fehum lâ yubsirûn

    10. Ve sevâun aleyhim eenzertehum em lem tunzirhum lâ yu’minûn

    11. innemâ tunziru menittebeazzikra ve haşiyerrahmâne bilgaybi febeşşirhu bimağfiretiv ve ecrin kerîm

    12. İnnâ nahnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ kaddemû ve âsârehum ve kulle şey’in ahsaynâhu fî imâmin mubîn

    13. Vadrib lehum meselen ashâbel karyeh. İz câehel murselûn

    14. İz erselnâ ileyhi musneyni fekezzebûhumâ fe azzeznâ bisâlisin fekâlû innâ ileykum murselûn

    15. Kâlû mâ entum illâ beşerun mislunâ vemâ enzelerrahmânu min şey’in in entum illâ tekzibûn

    16. Kâlû rabbunâ ya’lemu innâ ileykum lemurselûn

    17. Vemâ aleynâ illel belâgul mubîn

    18. Kâlû innâ tetayyernâ bikum lein lem tentehû le nercumennekum vele yemessennekum minnâ azâbun elîm

    19. Kâlû tâirukum meakum ein zikkirtum bel entum kavmun musrifûn

    20. Vecâe min aksalmedineti raculun yes’â kâle yâ kavmittebiul murselîn

    21. İttebiû men lâ yeselukum ecran ve hum muhtedûn

    22. Vemâ liye lâ a’budullezî fetarenî ve ileyhi turceûn

    23. Eettehizu min dûnihî âliheten in yuridnirrahmânu bi-durrin lâ tuğni annî şefâatuhum şey’en velâ yunkizûn

    24. İnnî izen lefî dalâlin mubîn

    25. İnnî âmentu birabbikum fesmeûn

    26. Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî yâ’lemûn

    27. Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mukremîn

    28. Vemâ enzelnâ alâ kavmihî min badihî min cundin minessemâi vemâ kunnâ munzilîn

    29. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhum hâmidûn

    30. Yâ hasreten alel ibâdi mâ ye’tîhim min resûlin illâ kânûbihî yestehziûn

    31. Elem yerev kem ehleknâ kablehum minel kurûni ennehum ileyhim lâ yerciûn

    32. Ve in kullun lemmâ cemî’un ledeynâ muhdarûn

    33. Ve âyetun lehumul ardul meytetu ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhu ye’kulûn

    34. Ve cealnâ fîhâ cennâtin min nahîliv ve a’nâb ve feccernâ fîha minel uyûn

    35. Liye’kulû min semerihî vemâ amilethu eydîhim efelâ yeşkurûn

    36. Subhânnellezî halekal ezvâce kullehâ mimmâ tunbitul ardu ve min enfusihim ve mimmâ lâ ya’lemûn

    37. Ve âyetun lehumulleyu neslehu minhunnehâre fe izâhum muzlimûn

    38. Veşşemsu tecrî limustekarrin lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm

    39. Velkamere kaddernâhu menâzile hattâ âdekel urcûnil kadîm

    40. Leşşemsû yenbegî lehâ en tudrikel kamere velelleylu sâbikunnehâr ve kullun fî felekin yesbehûn

    41. Ve âyetul lehum ennâ hamelnâ zurriyyetehum fil fulkil meşhûn

    42. Ve halâknâ lehum min mislihî mâ yarkebûn

    43. Ve in neşe’ nugrıkhum felâ sarîha lehum velâhum yunkazûn

    44. İllâ rahmeten minnâ ve metâan ilâ hîn

    45. Ve izâ kîle lehumuttekû mâ beyne eydîkum vemâ halfekum leallekum turhamûn

    46. Vemâ te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu’ridîn

    47. Ve izâ kîle lehum enfikû mim mâ rezakakumullâhu, kâlellezîne keferû, lillezîne âmenû enut’ımu menlev yeşâullâhu et’ameh, in entum illâ fî dalâlin mubîn

    48. Ve yekûlûne metâ hâzel va’du in kuntum sâdikîn

    49. Mâ yenzurûne illâ sayhaten vâhideten te’huzuhum vehum yehissimûn

    50. Felâ yestetîûne tavsıyeten velâ ilâ ehlihim yerciûn

    51. Ve nufiha fîssûri feizâhum minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn

    52. Kâlû yâ veylenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânu ve sadekal murselûn

    53. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâ hum cemî’un ledeynâ muhdarûn

    54. Felyevme lâ tuzlemu nefsun şeyen velâ tuczevne illâ mâ kuntum tâ’melûn

    55. İnne ashâbel cennetil yevme fîşuğulin fâkihûn

    56. Hum ve ezvâcuhum fî zılâlin alel erâiki muttekiûn

    57. Lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yeddeûn

    58. Selâmun kavlen min rabbin rahîm59. Vemtâzul yevme eyyuhel mucrimûn

    60. Elem a’hed ileykum yâ benî âdeme en lâ tâ’buduşşeytân innehû lekum aduvvun mubîn

    61. Ve enî’budûnî, hâzâ sırâtun mustekîm

    62. Ve lekad edalle minkum cibillen kesîran efelem tekûnû ta’kılûn

    63. Hâzihî cehennemulletî kuntum tûadûn

    64. lslevhel yevme bimâ kuntum tekfurûn

    65. Elyevme nahtimu alâ efvâhihim ve tukellimunâ eydîhim ve teşhedu erculuhum bimâ kânû yeksibûn

    66. Velev neşâu letamesnâ alâ a’yunihim festebekus sırâta fe ennâ yubsirûn

    67. Velev neşâu lemesahnâhum alâ mekânetihim femestetâû mudıyyev velâ yerciûn

    68. Ve men nuammirhu nunekkishu filhalkı, efelâ ya’kilûn

    69. Ve mâ allemnâhuşşi’ra vemâ yenbegî leh in huve illâ zikrun ve kur’ânun mubîn

    70. Liyunzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlu alel kâfirîn

    71. Evelem yerav ennâ halaknâ lehum mimmâ amilet eydîna en âmen fehum lehâ mâlikûn

    72. Ve zellelnâhâ lehum feminhâ rekûbuhum ve minhâ ye’kulûn

    73. Ve lehum fîhâ menâfiu ve meşâribu efelâ yeşkurûn

    74. Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehum yunsarûn

    75. Lâ yestetîûne nasrahum ve hum lehum cundun muhdarûn

    76. Felâ yahzunke kavluhum. İnnâ na’lemu mâ yusirrûne vemâ yu’linûn

    77. Evelem yeral insânu ennâ halaknâhu min nutfetin feizâ huve hasîmun mubîn

    78. Ve darebe lenâ meselen ve nesiye halkah kale men yuhyil izâme ve hiye ramîm

    79. Kul yuhyihellezî enşeehâ evvele merrah ve huve bikulli halkın alîm

    80. Ellezî ceale lekum mineşşeceril ahdari nâren feizâ entum minhu tûkidûn

    81. Eveleysellezî halakassemâvati vel arda bikâdirin alâ ey yahluka mislehum, belâ ve huvel hallâkul alîm

    82. İnnema emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehû kun, feyekûn

    83. Fesubhanellezî biyedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn.


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