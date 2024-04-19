Yaz sıcaklarına kısa bir ara: Tüm yurtta sağanak yağış etkili olacak İstanbul dahil olmak üzere tüm yurtta sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" mesajı yer aldı.

ensonhaber.com

Türkiye, nisan ayına başladığımız günden itibaren sıcak havanın etkisi altına girdi.

Bunaltıcı sıcaklar yaz ayını aratmazken, bazı illerde termometreler 39 dereceyi gördü.

Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, başta İstanbul olmak üzere tüm yurtta sıcaklıkların düşeceği belirtildi.

5 günlük harita "sağanak yağış" diyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Eskişehir, Sivas ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımına dikkat

Yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

Sıcaklıklar azalacak

Hava sıcaklıklarının Karadeniz'de 3-5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Uyarı yapıldı

Yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul'da son durum

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Nisan'a kadar mevsim normallerinin 1-3 derece altında, 22-30 Nisan tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.