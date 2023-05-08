Yeni kelebek türlerine 'Yüzüklerin Efendisi'nin kötü karakteri Sauron'un adı verildi Bilim insanları doğadaki yeni canlı türü keşiflerini isimlendirir. Bu isimler de o türe ilgiyi artırmak amacı ile ilginç temalardan seçilir. Şimdi de yeni bulunan kelebek türlerine dünyaca ünlü fantastik karakterlerin adı verilmeye başlandı.

AA Doğadaki yeni canlı türlerinin keşfi insanlığı heyecanlandırmaya devam ediyor. BBC’nin haberine göre, Londra Doğa Tarihi Müzesi'nden bilim insanları, yeni keşfettikleri kelebek türlerine "Yüzüklerin Efendisi" kitaplarındaki kötü adam Sauron'un adını verdi. Kelebeklerin kanatlarındaki siyah halkaları "Yüzüklerin Efendisi" kitaplarındaki "her şeyi gören göze" benzeten ekip, bu yeni türleri "Saurona" olarak adlandırdı. Bilim insanları, kelebeklere alışılmadık isim vermenin bu türlere dikkati çekme konusunda yardımcı olacağını düşünüyor. Gruba daha çok türün katılması bekleniyor Şu anda kelebeklerin "Saurona triangula" ve "Saurona aurigera" isimli iki alt türü bulunuyor ancak gruba daha fazlasının katılması bekleniyor. 30 bilim insanından oluşan uluslararası ekibin yeni türler hakkındaki makalesi, Systematic Entomology dergisinde yayınlandı.