‘Yılan bebek’ Gökdeniz’in babasının 'soybağının reddi' davasında karar çıktı Uşak'ta halk arasında 'yılan bebek' denilen Harlequin tipi iktiyozis hastalığıyla dünyaya gelen Gökdeniz’e babasının açtığı soybağının reddi davası, 2,5 yıl sonra sonuçlandı. Dava istinaf yolu açık olmak üzere reddedilirken, anne “Babasının bu davayı açmasıyla, namusum ve gururum ayaklar altına alındı” dedi.

DHA

Adı Gökdeniz…

25 Ocak 2021'de Uşak’ın Eşme ilçesinde dünyaya geldi.

Halk arasında ise 'yılan bebek' denilen Harlequin tipi iktiyozis hastalığıyla dünyaya gelen Gökdeniz bebeğin annesi Ela Fidan (28) ile babası Musa T. (32), doğumdan 3 ay önce boşanmak için Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Soybağının reddi davası açtı

Gökdeniz bebek doğduktan sonra ise baba Musa T., aynı mahkemede soybağının reddi davası açtı.

Musa.T, bebeğin babasının kendisi olamayacağı iddiasıyla çocuğun soybağının nesebinin tespit edilmesini istedi.

Bunun üzerine anne Ela Fidan, daha önce Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 'Çift DNA' davasını çözen avukat Zeynep Avcı'ya başvurdu.

DNA raporu çıktı

Avukatlar Zeynep Avcı ve Ahmet Ocak, Ela Fidan'ın avukatlığını üstlenirken; 18 Nisan 2022'de mahkemeye verdikleri dilekçede, DNA testi talebinde bulundu.

İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi, Gökdeniz bebek ile anne ve babasından alınan örnekler üzerinde DNA incelemesi gerçekleştirdi.

Mahkemeye gönderilen 29 Haziran 2022 tarihli Adli Tıp Raporu sonucuna göre, Musa T.'nin yüzde 99 oranında bebeğin biyolojik babası olabileceği tespitine yer verildi.

Dedesi kayyum olarak atandı

Ancak babanın avukatları, DNA testine itiraz etti.

Ayrıca Gökdeniz bebeğin anne ve babasının Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen boşanma davaları, 9 Haziran 2022'de karara bağlandı.

Çift boşanırken, mahkeme 19 Ekim 2022 tarihinde Gökdeniz bebeğe, annesinin babası olan dedesi Sait Fidan'ı kayyum olarak atadı.

Karar bozuldu

Kayyum kararında, Gökdeniz bebeğin yasal temsilcileri arasında menfaat çatışması çıktığı için bebeği soybağı davasında temsil edecek kayyuma ihtiyaç olduğu belirtildi.

Musa T., bebeğe dedesinin kayyum olarak atanmasına da itiraz etti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozdu.

Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi ise bunun üzerine bu kez çocuğa kayyum olarak Uşak Barosu'ndan bir avukatı kayyum olarak atadı.

Ret talebi reddedildi

Gökdeniz bebeğin soybağına ilişkin davada karar, 14 Haziran'da çıktı.

Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına annesin avukatları Ahmet Ocak, Zeynep Avcı ve Ali Arık katıldı.

Hakim, Musa T.'nin çocuğun babası olmadığı yönünde açtığı davanın reddine karar verdi.

"Namusum ve gururum ayaklar altına alındı"

Gökdeniz’in annesi Ela Fidan, kazandığı davaya ilişkin konuştu.

Fidan, “Babasının bu davayı açmasıyla, namusum ve gururum ayaklar altına alındı. Fakat endişelenmem gereken asıl konu bu değildi. Her ne kadar bu durum canımı yaksa da, beni korkutan tek şey oğlumdan alınacak kan örneğiydi. Ben Gökdeniz'in cildi kanamasın diye saat başı kremleme işlemi yaparken, babasının acımasızca davranması çok yüreğimi yaktı.” dedi.

"Yeni yasal düzenlemeler yapılmalı"

Avukat Zeynep Avcı, şunları söyledi: