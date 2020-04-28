Yoğun bakımdan çıkan hasta: Mezara gittim geldim

Koronavirüs yakalanan ve yoğun bakımdaki 32 günün 17'sini solunum cihazına bağlı olarak geçiren 61 yaşındaki kadın hasta, alkışlar eşliğinde yoğun bakımdan servise çıkarıldı.

Kayseri'de bir ay önce ateş, titreme ve nefes darlığı çeken 61 yaşındaki hasta, koronavirüs ön tanısı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırıldı.

Yoğun bakımdaki 32 günün 17 gününü solunum cihazına bağlı olarak geçiren 61 yaşındaki hasta, 32. günün sonunda yoğun bakım ünitesinde çalışanların alkışları eşliğinde servise çıkarıldı.

ANTİVİRAL TEDAVİLER UYGULANDI

Hasta kadın ile ilgili bilgi veren Doç Dr. Kürşat Gündoğan, "Hastamız 61 yaşında kadın hasta. 6 yıldır bilinen diyabet ve hipertansiyonu var. Bir ay önce ateş, titreme ve nefes darlığı şikayeti ile geliyor. Bu şikayetlerle koronavirüs ön tanısı ile enfeksiyon hastalıkları servisine yatırdık. Takipleri sırasında kliniği çok kötü gitti ve hemen yoğun bakım ünitesine aldık. Hastayı solunum cihazına bağladık. Hastaya Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun da önerdiği tüm antiviral tedavilere başladık." dedi.

"ÇOK AĞIR HASTALARI SERVİSE ÇIKARDIK"

"Solunum cihazında bu şekilde hastamızı takip ettik. 17'nci günün sonunda solunum cihazında ayrıldı." diyen Doç. Dr. Gündoğan, "Diğer kalan günlerde de tedavilerini tamamladık yoğun bakımın 32'nci gününde servise çıkardık. Bu yoğun bakımdan bu kapıdan çok daha ağır hastaları biz servise çıkardık. Bu hastalık daha yeni bir hastalık ve kimse özelliğini bilmiyor. Nasıl klinik seyredeceğini bilmediğimiz için bu hastamızın özelliği var. Tam 17 gün solunum cihazına bağlı kaldı ve değişik tedavi yöntemleri uyguladık. Sonunda da başardık. Türkiye'de de oldukça nadir bu şekilde uzun bir süre solunum cihazında kaldıktan sonra servise alınan hasta sayısı." diye konuştu.

Yoğun bakımdan çıkan hasta: Ben mezara gittim geldim İZLE

"ÖLDÜM GELDİM"

Yoğun bakımdan servise alınmanın mutluluğunu yaşayan 61 yaşındaki hasta, "Çok sabrettim, gittim diyordum. Allah'ım bana güç ve sabır verdi. Artık benim için bitmiştir diye düşünüyordum. Allah'ıma olan inancım, kendime aileme olan bağlılığım vardı. Yeniden doğdum o kadar mutluyum ki. Ben, mezara gittim geldim. Öldüm, geldim diyeyim. Hiç kendimde değildim. Şükür olsun. Bir de yürüyebilsem, daha mutlu olacağım." ifadesinde bulundu.

3 KAT PANDEMİ KLİNİĞİ OLARAK KULLANILIYOR

Bu arada hastanedeki pandemi çalışmaları ile ilgili olarak bilgi veren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, "ERÜ hastaneleri olarak ilk pandemi çıktığı andan itibaren ciddi bir çalışma içine girdik. Önce poliklinik ve acil servislerimizi ayırdık. Hastanemizdeki 3 katı da Pandemi Kliniği olarak kullanıyoruz." dedi.