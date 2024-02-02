Yolcu360, Bu Sene de EMITT 2024 Turizm Fuarında! İstanbul TÜYAP'ta gerçekleşecek EMITT 2024 turizm fuarına, Türkiye’nin en büyük araç kiralama platformu Yolcu360 da katılım gösteriyor.

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Tam 26 yıldır turizm sektörünün önde gelen isimlerini ve turizm profesyonellerini bir araya getiren EMITT 2024, 6-9 Şubat tarihleri arasında, İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan TÜYAP İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Araç kiralamayı herkes için kolaylaştıran Yolcu360, EMITT 2024’te yer alacak standında ziyaretçilere, araç kiralama çözümlerini ve misafir geri bildirimlerini referans alarak seyahat deneyimini herkes için nasıl iyileştirdiklerini sunacak. Şirket, araç kiralama sektöründeki en son trendleri ve teknolojik gelişmeleri katılımcılarla paylaşacak.

EMITT 2024 Fuarı, sektörün diğer profesyonelleri için hem mevcut iş ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmede hem de global pazarda yeni ortaklıklar kurmada önemli bir fırsat sunuyor. Şirketler, fuar süresince bir dizi interaktif sunum, demo ve iş görüşmesi düzenleyecekler.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da turizm sektöründeki en yenilikçi fikirlerin ve iş modellerinin sergileneceği bu fuar, Türkiye’nin en büyük araç kiralama platformu olan Yolcu360’ın katılımıyla daha dikkat çekici bir hale gelecek.