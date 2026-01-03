Yün kazakları makineye atmadan önce okuyun: İşte uzun süre yumuşak kalmasının sırrı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış aylarının vazgeçilmezleri olan yün kazaklar, doğru şekilde bakılmadığında kısa sürede formunu ve yumuşaklığını kaybedebiliyor.

Yün kazakların en sık karşılaşılan sorunlarından biri ise boncuklanma.

Küçük lif topaklarının oluşması hem görünümü bozuyor hem de kumaşın dokusunu sertleştiriyor.

Bu durumu engellemek için kazakların yıkamadan önce ters çevrilmesi ve kot gibi sert dokulu kıyafetlerle birlikte yıkanmaması öneriliyor.

DOĞRU PROGRAM VE DETERJAN SEÇİMİ

Yün kazakların yumuşaklığını ve formunu koruyabilmesi için yıkama aşamasında doğru programın tercih edilmesi büyük önem taşıyor.

Çamaşır makinelerinde bulunan “yün” programı, düşük sıcaklık ve nazik tambur hareketleri sayesinde liflerin zarar görmesini engelliyor. Bu programın bulunmadığı durumlarda ise “ince/ipek” ya da “kolay bakım” ayarları kullanılabilir.

Yıkama sırasında su sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmaması ve sıkma devrinin dakikada 600’ü aşmaması öneriliyor.

Deterjan kullanımında ise ölçüye dikkat edilmesi gerekiyor. Fazla deterjan, yün liflerinin yapısını zayıflatırken kumaş üzerinde kalıntı bırakabiliyor. Hafif ve özel formüllü deterjanlar, hem yün hem de sentetik karışımlı kazakları nazikçe temizleyerek doğal dokunun korunmasına yardımcı oluyor.