Yunanistan'da baklava araştırması Yunanistan'da yapılan ankete göre her üç Yunan'dan en az biri, baklavanın Türklere ait olduğunu düşünüyor.

AA Yunanistan ve Türkiye arasındaki yemek ve kültürel ögeler tartışması cumhuriyet tarihi boyunca süregeldi... Baklava konusu ise bunların en popüler olanı. Areda Survey araştırma şirketi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla iki ülkede eş zamanlı anket yaptı. Araştırmanın sonuçları ise oldukça çarpıcı. 3 Yunan'dan biri baklava Türklerin diyor Yunanların yüzde 37,3'ü baklavanın Türkiye'ye özgü olduğu düşüncesinde, yüzde 62,7'si ise Yunan tatlısı olduğuna inanıyor. Türkiye'de baklavanın Türk lezzeti olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 95,4. Yunanlar cevizli, Türkler fıstıklı baklava seviyor Türklerin yüzde 56,5'i baklavayı fıstıklı tercih ediyor, geri kalanı cevizli seviyor. Yunanlarda ise durum tersi. Katılımcıların yüzde 56,9'u daha çok cevizli baklavayı tercih ediyor. AB'den tescilli ilk ürün Türkiye'den baklavanın tesciline yönelik ilk adım, 2009’da Gaziantep Sanayi Odası tarafından atılmıştı. Değerlendirmeler sonucu AB, Gaziantep baklavasına 2013'te coğrafi işaret tescili vermişti. Böylece baklava, Türkiye’den tescil edilen ilk ürün olmuştu.