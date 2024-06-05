Yürüyüşe çıktı, 900 yıllık hazine buldu! Son 10 yılın en büyüğü… Yürüyüşe çıktığı sırada karşılaştığı tesadüf görenleri hayrete düşürdü. Son 10 yılın en büyüğü ile karşılaşan kadın 900 yıllık hazineyle karşılaştı. Bakın 900 yıllık hazineyi nasıl buldu…

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Çekya'da yürüyüşe çıkan bir kadın, son 10 yılda bulunan en büyük hazineyle karşılaştı. Tesadüf eseri karşılaştığı 900 yıllık gümüş sikkelerle dolu hazineyi görünce şaşkına döndü.

Kutna Hora bölgesinde gerçekleşen olay, arkeologlar ve tarihçiler arasında büyük heyecan yaratmayı başardı. Prag’daki Çek Cumhuriyeti Bilimler Akademisi’nden arkeolog Filip Velimsky bu buluşu, “Bu keşif, milyonluk bir ikramiyeyi kazanmaya benzetilebilir,” ifadeleri ile değerlendirdi.

Hazinede bulunan 2.150’den fazla gümüş sikke, 11. ve 12. yüzyıllardan kalma önemli bir miras niteliğini taşıyor. Uzmanlar, 900 yıllık sikkelerin Prag’daki darphanede basıldığını ve Bohemya Krallığı’na ithal edilen gümüşten üretildiğini düşünüyor.

Sikkeler inceleniyor…

Hazinenin bulunduğu yerin keşfedilmemiş bir yerleşim yerine yakın olduğu belirtildi. Kazılar ve incelemeler devam ettikçe, bölgenin geçmişine dair daha fazla ayrıntı ortaya çıkacak.

Ayrıca araştırmacılar, sikkeler üzerinde daha detaylı bir analiz yaparak sadece kim tarafından basıldıklarını değil, aynı zamanda nerede basıldıklarını da tespit etmeyi umuyor.

Bulunan sikkeler temizleme, onarım ve X-ışını taraması gibi işlemlerden geçirilerek sergilenmeye hazırlanıyor. 2025 yazında ise bu nadide hazineyi halka sergilenmesi planlanıyor.