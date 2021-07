Zilhicce ayı 2021: Zilhicce orucu ne zaman, kaç gün tutulur?

Hac ve kurban ayı olan Zilhicce ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyenler, "Zilhicce orucu ne zaman, kaç gün tutulur" sorusunu araştırırken Diyanet, konuya dair merak edilenleri yanıtladı.

Hicri takvime göre 12. ayı olan Zilhicce ayı ne zaman başlıyor araştırması Kurban bayramının yaklaşması ile merak konusu oldu.

10. günü kurban bayramı olan zilhicce ayı 11 Temmuz itibariyle idrak ediliyor. Mübarek ayda oruç tutumak isteyenler Zilhicce orucuna dair detayları araştırıyor.

Peki zilhicce ayında oruç tutmak gerekir mi, kaç gün oruç tutulur? İşte zilhicce ayında oruca nasıl niyet edilir? İşte ayrıntılar...

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN 2021?

Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı olan Zilhicce için sayılı gün kaldı. Zilhicce ayı bu yıl 11 Temmuz pazar günü başlayacak 9 Ağustos'ta sona erecek.

ZİLHİCCE ORUCU NASIL VE NE ZAMAN TUTULUR?

Hafsa (Radıyallâhu Anhâ) validemizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) dört şeyi hiç terk etmezdi:

Zilhicce'nin ilk on gününün orucu,

Aşura orucu,

Her aydan üç gün orucu,

Sabahın iki rekât sünneti."(Geylânî, el-Ğunye 2/39)

Zilhicce orucu, Zilhicce ayının başlamasıyla başlar 9. gün dahil olmak üzere oruç tutulur.

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür.

Câbir (Radıyallâhu Anh)'dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte; Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Zilhiccenin on gününü oruçla geçirene Allâh-u Te'âlâ her bir gün karşılığında bir sene oruç yazar." (Ali el-Muttakî, Kenzu'l-ummal No:24265, İbn-i Adiyy, el-Kamil, 6/472)

Âişe (Radıyallâhu Anhâ)'dan rivayet edildiğine göre:

"Bu on günden bir gün dahi oruç tutan kişi, sanki geri kalan senenin tümünde Allâh-u Te'âlâ'ya ibadet etmiş gibi olur."(Geylânî, el-Ğunye 2/40)

TEVRİYE GÜNÜ ORUCU

İbn-i Abbas (Radıyallâhu Anhuma)'dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Terviye (Zilhiccenin sekizinci) gününün orucu, bir seneye, Arefe gününün orucu ise, iki seneye keffârettir."(Ebû'ş-Şeyh, İbn-i Neccar, Nebhanî, el-Fethu'l-Kebîr, No:7294, 2/24)

ARİGE GÜNÜ ORUCU

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak “Arife gününden daha çok Allah’ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur” buyurmuş , yine “Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah’tan umulur” dedi i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.

ÜÇ GÜN ORUCU

Enes İbn-i Mâlik (Radıyallâhu Anh)'dan rivâyete göre Rasulullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

''Her kim herhangi bir haram aydan Perşembe, Cuma, Cumartesi, olmak üzere üç günü oruçlu geçirirse, kendisine (tuttuğu her güne karşılık) iki sene, (başka bir rivayette) yedi yüz sene, (diğer bir rivayette ise) dokuz yüz sene ibadet (sevabı) yazılır.'' (Taberânî, el-Evsât, No. 1810, 2/468).

ZİLHİCCE ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85).

Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Zilhicce orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir.