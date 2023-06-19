Zilhicce ayının ilk 10 gününde yapılacak dualar ve zikirler Hac ve Kurban günleri gibi pek çok kıymetli vakitleri içinde barındıran ve Hz. Peygamber(s.a.v)'in bu ayın ilk on gününde yapılan amellerin Allah katında çok kıymetli olduğunu belirttiği Zilhicce ayı geldi. Peki Zilhicce ayının ilk 10 gününde hangi zikirler çekilmeli, hangi dualar okunmalı?

İslamın 5 şartı olan Hacc'ı ve beraberinde yapılan Kurban ibadetini içinde barındıran Zilhicce ayının ilk 10 gününün Allah katında çok kıymetli olduğunu bildiriyor Hz. Peygamber (s.a.v).

Zilhicce ayının ilk 10 gününde okunacak duaları ve yapılacak zikirleri sizler için derledik.

Zilhicce ayının ilk 10 günü yapılacak zikirler

1.Gün 100 defa

"Subbuhun, kuddusün, Rabbul melâiketihî ve'r-rûh."

Anlamı: "Münezzehsin, Mukaddessin, meleklerin ve Ruh'un Rabbisin."(Ebu Davud, II, 28-35).

2.Gün 100 defa

"Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahi'l azim"

Anlamı:

"Allah'a hamd ederek O'nu noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Al­lah'ı tenzih ederim"

3. Gün 100 defa

“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm”

Anlamı: “Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah Teâlâ’nın yardımıyladır.”

4. Gün 100 defa

"Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm."

“Resulüm! Eğer -büyük bir şefkat ve samimiyetle kendilerine ders vermek istediğin- adamlar, yine de aldırmaz, senden yüz çevirirlerse, de ki: Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur. Ben yalnız O’na dayanırım. Çünkü O, büyük Arş’ın, muazzam hükümranlığın sahibidir.'” (Tevbe suresi 9)

5. Gün 100 defa

"Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî"

Anlamı: "Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet."

6. Gün 100 defa

Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne).”

Anlamı: “Senden başka ilâh yoktur. Sen her türlü noksanlıktan, eşi-ortağı olmaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum” (Enbiyâ suresi 21)

7. Gün 100 defa

"Rabbi İnni Messeniyeddurru ve Ente Erhamürrahimin "

"Ya Rabbi zarar bana dokundu. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Bana da merhamet eyle yarabbi. "

8. Gün 100 defa

Hasbunallahu ve Nimel vekil

Anlamı: “Allah bana yeter, o ne güzel vekildir.”

9. Gün (Arefe günü)

1000 defa İhlas suresi

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Kul huvallâhu ehad.

Allahüssamed.

Lem yelid ve lem yûled.

Ve lem yekun lehu kufuven ehad.

Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

De ki: O Allah birdir.

Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir.

O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.

Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

10. Gün (Bayram)

300 defa "Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahi'l azim"

"Allah'a hamd ederek O'nu noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Al­lah'ı tenzih ederim" okunur.

Zikirlerde sayı verilmiştir fakat ameller niyetlere göredir...