Zonguldak Kapuz Plajı serinlemek isteyenlerin uğrak noktası 15 Eylül’de sona erecek olan deniz sezonu öncesinde vatandaş, halk plajı olan Kapuz'a akın etti. Sıcak havaların keyfini sürenler, bol bol güneşlendi.

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İHA

Zonguldaklı vatandaşlar, hava sıcaklığının 24 dereceye ulaşmasının ardından soluğu Kapuz plajında aldı.

Hem güneşlenen hem denize giren vatandaşların, sezonun sona ermesinin ardından plajı boş bırakması bekleniyor.

"100 - 150 binin üzerinde vatandaşımızı ağırladık"

Plajda çalışan Murat Kılıç, “Hala denize giren var. Deniz sıcaklığı biraz soğuk olsa da insanlar havanın sıcaklığına dayalı denize giriyorlar. Sezonun sonuna yaklaştık artık. Eylül 15’inden sonra sezon artık bitme noktasına gelir. İnsanlar hala geliyor. Bu sezon 100-150 binin üzerinde vatandaşımızı ağırladık.

Bu sene gerçekten büyük bir potansiyel vardı. Biz bu kadar beklemiyorduk. Hayati tehlikesi olan vaka alınmadı. Ama çok boğulma tehlikesi oldu. 100’ün üzerine boğulma vakası oldu. Can kaybı olmadı. İnsanların burayı tercih etmesinin sebebi denizimiz temiz, tesisimiz temiz, herhangi sorun yok.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)