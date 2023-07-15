Zonguldak'ın sahilleri Ege'yi aratmadı Zonguldak sahillerindeki kalabalık, Ege'yi aratmadı. Kapruz Plajı'na akın eden vatandaşlar, denize girerek sıcak havanın keyfini sürdü.

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Ege sahilleri her yaz olduğu gibi bu yaz yine doluluğu ile dikkati çekiyor.

Bodrum'a akın edenler, tatilin keyfini sürüyor. Ancak bu yıl, Zonguldak'ın kalabalığı Ege'ye rakip olacak gibi duruyor.

Zonguldak’ta termometrelerin 27 dereceyi göstermesinin ardından vatandaşlar halk plajı olan Kapuz Plajı'na yoğun ilgi gösterdi.

"Deniz temiz, sahiller dolu"

Oluşan yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman plajda oturacak yer kalmadı. Plaja gelen Murat Kılıç, “Deniz çok güzel temiz. Gayet iyi. Bugün hafta sonu olduğu için bayağı kalabalık.

İnsanlarımız da sahili dolduruyor. Herhangi bir kirlilik yok. Deniz gayet temiz. İnsanlar denize gönül rahatlığı ile girebilir” dedi.