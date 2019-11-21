Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

Eşini 4 gün önce toprağa veren 25'inci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, bugün saat 06.05'de, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden yaşamı yitirdi.

Büyükanıt'ın 2018 yılının Kasım ayında verdiği son röportaj ortaya çıktı.

YILLAR SONRA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymaya kalkan FETÖ'nün; yargı yapılanmasına yer alan Şemdinli soruşturması savcısı Ferhat Sarıkaya, gözaltına alınmıştı. Sarıkaya'nın gözaltına alınmasının ardından Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt yıllar sonra açıklama yapmıştı.

"HELALLİK İSTİYORLAR"

O dönemde, terörle mücadele eden komutanlara terör örgütü yöneticisi dendiğini ifade eden Büyükanıt, bugünlerde kendisinden hellalik istediklerini ancak affının olmadığını belirtti.

"HEPSİ ALLAH'INDAN BULSUN"

Yaşar Büyükanıt, "Terörle uğraşan, mücadele eden komutana ‘terör örgütü yöneticisi' dediler. Akıl, mantık alacak gibi değil. Aynı adam benden helallik istiyor. Bunlar maşa oldukları için hepsi Allah'ından bulsun. Memleketin gerçek savcı ve hakimlere ihtiyacı var. Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmen. Gerçek olmayan, onur kırıcı tutum içinde bulunanlar, gerçeklerin geç de olsa bir gün ortaya çıkacağını bilmeli." ifadelerini kullandı.