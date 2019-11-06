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Yasemin Allen: Bana tecavüz etmek istiyor

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen'ın başı bir sapıkla derde girdi.

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 13:25..
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Yasemin Allen: Bana tecavüz etmek istiyor

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, uzun zamandır bir sapık tarafından rahatsız edildiğini belirterek sosyal medya hesabından isyan etti.

"TANIYAN VARSA HABERİNİZ OLSUN"

Sosyal medya hesabından sapığın mesajlarını paylaşan Yasemin Kay Allen "Şu adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğiyle alakalı e-mailler atıyor, mail yoluyla taciz ediyor. Tip aşağıda. Tanıyan varsa haberiniz olsun, sapıktır. Engelledim ama her gün mesaj atıyor neredeyse, bu adamın gerçekten tanıdığı kadınlara ne yapabileceği konusunda endişeliyim ve uyarmak istedim." dedi.

Yasemin Allen: Bana tecavüz etmek istiyor

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