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Yasemin Allen sevgisiyle Kenya'ya gitti

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sevgilisi ile birlikte Kenya'ya tatile gitti. Sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını paylaşan Allen'in verdiği cüretli pozlarla dikkat çekti.

Detay Haber | 25.11.2018 - 12:20..
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Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, Kenya'da tatil yapıyor. Sevgilisi ile birlikte Kenya'ya giden ve burada denizin tadını çıkaran Allen, bol bol fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor. Yasemin Allen sevgisiyle Kenya'ya gitti

Düzgün fiziği ile boy boy fotoğraflarını yayınlayan Allen, ismi henüz öğrenilemeyen sevgilisinin de tatilden bir fotoğrafını paylaştı.

Yasemin Allen sevgisiyle Kenya'ya gitti

Türkiye'de şu sıralar herhangi bir projede yer almayan Allen, son olarak ünlü bir markanın reklam yüzü olmuştu.

Yasemin Allen sevgisiyle Kenya'ya gitti

Kenya'da tatilde bulunan ünlü oyuncunun keyfi ise oldukça yerinde. Sevgilisine fotoğraflarını çektiren Allen, cüretkar pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Yasemin Allen sevgisiyle Kenya'ya gitti

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