Yasemin Allen sevgisiyle Kenya'ya gitti

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, Kenya'da tatil yapıyor. Sevgilisi ile birlikte Kenya'ya giden ve burada denizin tadını çıkaran Allen, bol bol fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Düzgün fiziği ile boy boy fotoğraflarını yayınlayan Allen, ismi henüz öğrenilemeyen sevgilisinin de tatilden bir fotoğrafını paylaştı.

Türkiye'de şu sıralar herhangi bir projede yer almayan Allen, son olarak ünlü bir markanın reklam yüzü olmuştu.

Kenya'da tatilde bulunan ünlü oyuncunun keyfi ise oldukça yerinde. Sevgilisine fotoğraflarını çektiren Allen, cüretkar pozlarıyla da dikkat çekiyor.