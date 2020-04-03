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Yasemin Allen: Tatlı tatlı takılıyoruz evde

Sosyal medya hesabından paylaştığı yılanlı fotoğrafları ile dikkat çeken ve haber olan Allen, bu defa ruh halini farklı bir hayvan üzerinden gösterdi.

Haber Merkezi |
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Yasemin Allen: Tatlı tatlı takılıyoruz evde

Türkiye'den ayrılıp oyunculuk kariyerini yurt dışında sürdüren oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karantina sürecindeki ruh halini ortaya koydu.

Pek çok ünlü isim gibi renkli sosyal ortamını bırakarak karantinaya giren Yasemin Allen, bulunduğu kafesin tellerini dişleyen bir kedi görseli üzerinden ruh halini esprili bir dille böyle anlattı:

"SAKİNİM"

"Ne yapayım meditasyon yapıyorum. Sakinim. Tatlı tatlı takılıyoruz evde. Bulaşıkları kasten bırakıyoruz ki yapacak bir şey olsun. Okuduğum kitabın aynı sayfasını 7. kez okuyorum bugün. Sen?"

Yasemin Allen: Tatlı tatlı takılıyoruz evde

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