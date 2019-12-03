Yasemin Özilhan kızlarını anlattı

Bir magazin dergisinin aralık sayısına konuşan Yasemin Özilhan, bebeklik bornozunu hala sakladığını ve kızlarına da giydirdiğini açıkladı.

"ÇOK ERKEN YAŞLARDA BAŞLADILAR"

Çocuklarının modaya ilgisinden bahseden Yasemin Özilhan “Emine çok erken yaşlarda merak sarmıştı. Ela ise bu sene gardırobuma göz atmaya başladı.

Topuklu ayakkabı sesleri duyunca odaya bakıyorum ve ‘Anneciğim! Nasıl olmuşuz?’ deyip gülüyorlar. Ben de aynısını yapardım. İkisi de her konuda zevkli ve bu çok hoşuma gidiyor.” dedi.

İzzet-Yasemin Özilhan’ın, Emine ve Ela adlarında iki kızı var.