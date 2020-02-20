Çekmeköy’de fren yerine gaza basan sürücü kaza yaptı

1 Yasemin Özilhan: Setlere dönüyorum İki çocuk annesi Yasemin Özilhan, 9 yıl sonra ekrana dönüyor.

2 Alkol kullanımında düşüş yaşandı Alkol kullanımını düşürmek için yapılan önlemler etkisini gösterdi. Bu önlemlerin başında ise fiyat artışları yer aldı.

3 Bu kitabı tek parmağı ile yazdı: Gökten Üç Hikâye Düştü Yüzde 98 Serabral Palsi hastası Ali Umut Seçkin, tek parmağını kullanarak yazdığı “Gökten Üç Hikâye Düştü” ile en büyük hayalini gerçekleştirdi…

4 Van'da yolcu kılığına giren polisler, yankesicileri yakaladı Otobüse binen bir kişiden 200 TL'yi gasbeden iki kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

5 Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus heyeti ile yapılan görüşmelerde, henüz daha istedikleri noktaya gelemediklerini belirtti.

6 Palalı Sabri, Ebru Polat ile aşk yaşıyor Gezi olayları sırasında elindeki palayla göstericilere saldıran, daha sonra ise kuzeni tarafından kendisini öldürmeye azmettirmekle suçlaanan firari Sabri Çelebi, Dubai'de görüntülendi.