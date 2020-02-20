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Yasemin Özilhan: Setlere dönüyorum

İki çocuk annesi Yasemin Özilhan, 9 yıl sonra ekrana dönüyor.

Haber Merkezi | 20.02.2020 - 10:53..
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2 ay önce 'Mucize Doktor' dizisine konuk oyuncu olarak katılan Yasemin Özilhan fikrini değiştirdi.

Özilhan, "İyi bir senaryo gelirse neden olmasın, oynarım. Setleri özlediğimi fark ettim” dedi.

"4 SAATİ GEÇMEYECEK"

Ancak şartları var. Yasemin Özilhan’ın set kuralları şöyle: "Haftanın 3 günü çalışacak. Sette bulunma süresi 4 saati geçmeyecek. Senaryoda kendisini, ailesini rahatsız edecek sahneler olmayacak."

Yasemin Özilhan, 2006-2010 arasında ‘Doktorlar’da oynadı. Dizi, Özilhan Ailesi’nin sahibi olduğu hastanede çekiliyordu. Çift, İzzet Özilhan’ın bir gün seti ziyaret etmesiyle tanıştı.

Yasemin Özilhan: Setlere dönüyorum

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