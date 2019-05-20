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Yasemin Özilhan'ı korkutan kavga

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çifti saldırıya uğradı.

Haber Merkezi | 20.05.2019 - 13:44..
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Yasemin Özilhan'ı korkutan kavga

Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan çifti, geçtiğimiz gün Euroleague'de finalde yarışan Anadolu Efes - CSKA Moskova maçını izlemeye gitti.

YASEMİN KAVGANIN ORTASINDA KALDI

Maçın son anlarında doğru bir grup Fenerbahçe taraftarının, Anadolu Efes koçu Ergin Ataman'a küfürlü tezahürat yaptı. Kendisine küfür eden taraftarlara sözlü karşılık veren Ergin Ataman, olayların dahada büyümesine sebep oldu. İzzet Özilhan da olaylara müdahil olarak Fenerbahçeli taraftarlarla sözlü diyaloga girdi. Tartışmalar kısa bir süre içerisinde yerini kavgaya bırakınca, Yasemin Özilhan, korku içinde eşini güçlükle tutmaya çalıştı.

"HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Yaşadığı olayın şokunu güçlükle atlatan Yasemin Özilhan, Instagram hesabından Engin Ataman'ın fotoğrafını paylaşarak, "Sen bizi Avrupa'nın en iyi 2'nci Takımı yaptın. Her zaman yanındayız. Maalesef meyve veren ağaç taşlanıyor." yazdı.

Yasemin Özilhan'ı korkutan kavga

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