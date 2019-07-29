Yasemin Özilhan'ın güzellik sırları

Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ve 2 kızıyla Marmaris açıklarındaki teknelerinde tatil yapıyor.
Formda vücuduyla dikkat çeken Yasemin Özilhan böyle kalabilmek için disiplinli bir şekilde çalışıyor.
İşte Yasemin Özilhan sırları:
- Makarna, pilav ve unlu yiyeceklerden uzak duruyor.
- Tuz, şeker, alkol yasaklar listesinde.
- Sebze ve protein ağırlıklı besleniyor.
- Günde 2 litre su tüketiyor.
- Ödem atmak için kiraz sapı, mısır püskülü, maydonoz ve karanfili kaynatıp içiyor.
- Günde 2 öğün yemek yiyor.
- Akşam 18.00'den sonra hiçbir şey tüketmiyor.
- Cildinin daha canlı görünmesi için PRP'ye başvuruyor. -
- Ayda bir kez cilt bakımı yaptırıyor.
- 15 günde bir hamama gidiyor.