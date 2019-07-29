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Yasemin Özilhan'ın güzellik sırları

Evlendikten sonra mesleği olan oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, düzgün fiziği ve güzelliğiyle gündeme gelemeye devam ediyor.

Haber Merkezi | 29.07.2019 - 07:21..
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Yasemin Özilhan'ın güzellik sırları

Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ve 2 kızıyla Marmaris açıklarındaki teknelerinde tatil yapıyor.

Formda vücuduyla dikkat çeken Yasemin Özilhan böyle kalabilmek için disiplinli bir şekilde çalışıyor.

İşte Yasemin Özilhan sırları:

- Makarna, pilav ve unlu yiyeceklerden uzak duruyor.

- Tuz, şeker, alkol yasaklar listesinde.

- Sebze ve protein ağırlıklı besleniyor.

- Günde 2 litre su tüketiyor.

- Ödem atmak için kiraz sapı, mısır püskülü, maydonoz ve karanfili kaynatıp içiyor.

- Günde 2 öğün yemek yiyor.

- Akşam 18.00'den sonra hiçbir şey tüketmiyor.

- Cildinin daha canlı görünmesi için PRP'ye başvuruyor. -

- Ayda bir kez cilt bakımı yaptırıyor.

- 15 günde bir hamama gidiyor.

Yasemin Özilhan'ın güzellik sırları

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