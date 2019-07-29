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Osmaniye'de anne ve bebeği kazada hayatını kaybetti

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1 Aşık Ali Nurşani oğlu için yardım çağrısı yaptı Aşık Ali Nurşani kendisi gibi kansere yakalanan oğlu için sevenlerinden yardım istedi.

2 FSM'de trafik normale döndü Yol bakım çalışmaları öngörülenden 21 gün erken tamamlandı. Trafiğin akışı normale dönünce, sürücüler sevincinden kornalara bastı.

3 Manuş Baba: Sakalsız halime ben de çok güldüm Manuş Baba'dan çok konuşulan askerlik fotoğraflarına ilk yorum geldi.

4 Yasemin Özilhan'ın güzellik sırları Evlendikten sonra mesleği olan oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, düzgün fiziği ve güzelliğiyle gündeme gelemeye devam ediyor.

5 Fatma Turgut: Bir daha asla yaşamak istemem Model grubundan ayrılarak yoluna yalnız devam eden Fatma Turgut'tan samimi itiraflar geldi.

6 ABD'de yemek festivalinde silahlı saldırı California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü 12 kişi vurularak yaralandı.