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Yaşlı çift yangında hayatını kaybetti

İki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangında yaşlı çift, yanarak can verdi.

İHA | 02.04.2019 - 08:23..
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Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Belevi köyünde geç saatlerde 83 yaşındaki Gülahmet Yüksel ve eşi 75 yaşındaki Gülhanım Yüksel’in yaşadıkları evde, uyudukları esnada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

4 ÇOCUKLARI VARDI

Evi saran alevlere, Taşova Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Soğutma çalışmasının ardından 4 çocukları olan çiftin, cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler evden çıkartılarak Taşova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaşlı çift yangında hayatını kaybetti

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yaşlı çift yangında hayatını kaybetti

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