Yaşlı çift yangında hayatını kaybetti

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Belevi köyünde geç saatlerde 83 yaşındaki Gülahmet Yüksel ve eşi 75 yaşındaki Gülhanım Yüksel’in yaşadıkları evde, uyudukları esnada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

4 ÇOCUKLARI VARDI

Evi saran alevlere, Taşova Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Soğutma çalışmasının ardından 4 çocukları olan çiftin, cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler evden çıkartılarak Taşova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.