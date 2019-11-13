Yaşlı nüfusun sosyal medya kullanımında rekor

Avrupalı 65-74 yaş aralığındaki kişilerin Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara katılım oranı yüzde 34 olurken, Türkiye’de bu oran yüzde 71’e çıktı.

Türkiye’de sosyal medyanın basında konuşulma sayısı ise 123 bin 393 olarak kayıtlara geçti.

Sosyal medya ile alakalı çıkan haber başlıkları incelendiğinde de oradan yapılan açıklamaların ön planda olduğu kadar, sosyal ağlar üzerinden yapılan kampanyaların da konuşulduğu görüldü.

TÜRKİYE'DE YAŞLILAR SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 65 ile 74 yaş arası internet kullanan Avrupalı kişilerin Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara katılım oranı yüzde 34 oldu. Türkiye’de ise internet kullanan yaşlılardan yüzde 71’inin, sosyal ağlarda olduğu kaydedildi.

Avrupa’daki yaşlıların interneti en çok kullanma amacı ise mail gönderme olarak çıkarken, bu oranın yüzde 81 olduğu gözlendi.

2. VE 3. SIRADA SAĞLIK ARAŞTIRMASI VE HABER OKUMAK VAR

Türkiye’de 65 ile 74 yaş arası kişiler ikinci olarak internet üzerinden sağlıkla ilgili şeyler araştırırken (yüzde 69), üçüncü olarak haber okudukları saptandı (yüzde 68).