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Yaşlılar koronavirüse aldırış etmeyince banklar söküldü

Denizli’de kalabalık şekilde oturan vatandaşlar, koronavirüs dolayısıyla uyarıları dikkate almayınca belediye ekipleri, çareyi bankları sökmekte buldu.

İHA | 19.03.2020 - 13:06..
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Denizli Bayram Yeri Meydanı'nda koronavirüse ilişkin alınan tedbirleri ve uyarıları yaşlılar, pek dikkate almadı.

20 BANK SÖKÜLDÜ

Meydandaki banklarda oturan vatandaşlara uyarılarda bulunulmasına rağmen bir türlü ikna edemeyen Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yaklaşık 20 bankı söktü.

Bankların sökülmesinin ardından meydan, bomboş kaldı.

Yaşlılar koronavirüse aldırış etmeyince banklar söküldü ViDEO

Yaşlılar koronavirüse aldırış etmeyince banklar söküldü

"GÜZEL BİR UYGULAMA OLDU"

Çevredeki vatandaşlar ise uygulamanın iyi olduğunu söyleyerek, “Güzel bir uygulama oldu, çünkü arkadaşlar tam bilinçlenmedi sanırım. Birbirimize mesafe koymamız gerekirken yine burada bilinçsizce oturmalar oluyor. Onun için virüs bulaştırmama açısından güzel bir uygulama.” ifadelerini kullandı.

Yaşlılar koronavirüse aldırış etmeyince banklar söküldü

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