Yasmin Erbil: Abartıyorsun demeyin bana

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından koronavirüs hakkında bir paylaşımda bulundu.

Yurt dışındaki bir arkadaşıyla yazışmasını yayınlayan Erbil, virüsün ne kadar tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu gözler önüne serdi.

"DURUM CİDDİ"

Arkadaşının, Erbil'le yazışmasında kullandığı, "Aşkım durum çok ciddi gerçekten. İtalya bayağı zor durumda. Milano kapalı her şey kaç gündür." sözleri tehlikenin şiddetini gösterdi.

Çok korktuğunu söyleyen Erbil, "'Abartıyorsun Yasmin' demeyin bana" ifadelerini kullandı.