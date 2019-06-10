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Yasmin Erbil: Babam hastaneden çıkacak

Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Haber Merkezi | 10.06.2019 - 07:39..
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Babası gibi sunucu olan Erbil, sunduğu programın bitmesiyle soluğu alışveriş merkezinde aldı.

Yasmin Erbil: Babam hastaneden çıkacak

"BABAMIN DURUMU ÇOK İYİ"

Babası Mehmet Ali Erbil'in zor günleri geride bıraktığını söyleyen Yasmin Erbil, "Babam hastanedeki son günlerini geçiriyor. Önümüzdeki günlerde nasipse artık evde olacak. Durumu çok çok iyi. Bir kez daha bu zor zamanlarda bizimle beraber olan herkese çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

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