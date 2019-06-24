taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8222
Euro
6.6324
Altın
1406.88
Borsa
95279.26
Gram Altın
262.66

Yavuz Antalya açıklarına ulaştı

Yunanistan ve Rum Kesimi'nde endişeye neden olan Yavuz, Akdeniz'e ulaştı. Sıra sondaj çalışmalarında...

İHA | 24.06.2019 - 16:22..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri bölgeye kıyısı dahi olmayan ülkeleri rahatsız etti.

TÜRKİYE'Yİ KINAMAYA KALKTILAR

AB Konseyi'nde Rum Kesimi ve Yunanistan'ın çabalarıyla Türkiye'yi kınama kararı çıktı. Ancak Türkiye bu konuda kararlı duruşunu ortaya koyuyor.

YAVUZ YOLA ÇIKTI

Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kapsamında Fatih sondaj gemisinin ardından, ‘Yavuz’ sondaj gemisi de Dilovası Belde Limanı’ndan, 4 gün önce Akdeniz’deki ilk sondajına doğru yola çıktı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili açıklarına gelen Yavuz’u görenler ilgiyle izledi.

Yavuz Antalya açıklarına ulaştı

Turizm kenti Antalya’daki tur teknelerinin de Yavuz’un yakınından geçtikleri görüldü.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip. Sondaj kulesinin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre.

Yavuz Antalya açıklarına ulaştı

DİNAMİK POZİSYONLAMA SİSTEMİ VAR

12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabilen geminin, dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda dahi sondaja devam ettiği bildirildi.

Yavuz Antalya açıklarına ulaştı

Yavuz Antalya açıklarına ulaştı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a hakkını helal etmedi

İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a hakkını helal etmedi

941
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kutlaması

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kutlaması

498
İstanbul'un ilçelerinde oy oranları

İstanbul'un ilçelerinde oy oranları

180
Büyükçekmece'de Ekrem İmamoğlu'nun oyları yükseldi

Büyükçekmece'de Ekrem İmamoğlu'nun oyları yükseldi

167
Uçakta pilottan 'Her şey çok güzel olacak' anonsu

Uçakta pilottan 'Her şey çok güzel olacak' anonsu

153
YSK İstanbul seçim sonucunu açıkladı

YSK İstanbul seçim sonucunu açıkladı

429
47 bin oy alan Saadet Partisi adayından açıklama

47 bin oy alan Saadet Partisi adayından açıklama

204
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir