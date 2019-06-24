Yavuz Antalya açıklarına ulaştı

Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri bölgeye kıyısı dahi olmayan ülkeleri rahatsız etti.

TÜRKİYE'Yİ KINAMAYA KALKTILAR

AB Konseyi'nde Rum Kesimi ve Yunanistan'ın çabalarıyla Türkiye'yi kınama kararı çıktı. Ancak Türkiye bu konuda kararlı duruşunu ortaya koyuyor.

YAVUZ YOLA ÇIKTI

Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kapsamında Fatih sondaj gemisinin ardından, ‘Yavuz’ sondaj gemisi de Dilovası Belde Limanı’ndan, 4 gün önce Akdeniz’deki ilk sondajına doğru yola çıktı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili açıklarına gelen Yavuz’u görenler ilgiyle izledi.

Turizm kenti Antalya’daki tur teknelerinin de Yavuz’un yakınından geçtikleri görüldü.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip. Sondaj kulesinin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre.

DİNAMİK POZİSYONLAMA SİSTEMİ VAR

12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabilen geminin, dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda dahi sondaja devam ettiği bildirildi.