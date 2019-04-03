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Yavuz Bingöl anjiyo oldu

Yavuz Bingöl'ün, kalp damarlarına 4 stent takıldı

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 08:04..
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Yavuz Bingöl'ün menajeri Erden Demir, türkücünün anjiyo olduğunu ve kalbine dört tane stent takıldığını söyledi. Yavuz Bingöl'ün sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

Yavuz Bingöl anjiyo oldu

ŞUBAT AYINDA DA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Geçen şubat ayında da hastaneye kaldırılan Yavuz Bingöl, ''Gece evde ağrım ve sancım oldu. Hastaneye gittim, mide yanması diye bana çeyrek serum verdiler ve taburcu ettiler. Sabah yine ağrılarım oldu ve acil olarak hastaneye geldim. Yapılan tetkikler sonucu safra kesemin iltihaplandığı ortaya çıktı'' açıklamasında bulunmuştu.

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