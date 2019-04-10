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Yavuz Bingöl kimi tokatladığını açıkladı

Ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl, hakkında çıkan dayak iddialarına yanıt verdi.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 15:15..
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Şubat ayında hastaneye kaldırılan ve geçtiğimiz günlerde de kalbine 4 adet stent takılan Yavuz Bingöl, birkaç gündür konuşulan Kıbrıs’ta havaalanı personelini tokatladığı iddialarına açıklık getirdi.

"GÖREVLİYİ DEĞİL ÇALIŞANIMI TOKATLADIM"

Yanındaki çalışanını tokatladığını söyleyen Bingöl, “Bagajımızı verdik, sıraya girdik. O esnada bir beyefendi ‘Sıraya girsenize’ diye çıkıştı. Orkestradan bir arkadaşım kabadayılık yapmaya başlayınca, araya girip kendine gelmesi için tokat attım” diyerek görevliye vurmadığını belirtti.

ÖZÜR DİLEYECEK

Hayatında ilk defa sinirlerine hakim olamayarak böyle bir olay yaşadığını açıklayan Bingöl, hatasının farkında olduğunu ve arkadaşından özür dileyeceğini söyledi.

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