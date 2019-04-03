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Yavuz Bingöl: Sigarayı bıraktım

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, hastaneden taburcu oldu.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 13:47..
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Kalp damarlarında daralma olduğu tespit edilen ünlü türkücü Yavuz Bingöl, önceki gün rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından doktorlar, Yavuz Bingöl'ün anjiyo olmasına karar verdi. Hemen operasyona alınan Bingöl’ün, kalbine anjiyo yapılıp 4 tane stent takıldı.

"DAMARLARIMDA DARALMA VARMIŞ"

Operasyon sonrası bugün hastaneden ayrılan ünlü türkücü, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: "Damarlarda daralma varmış, doktorlar müdahale ettiler sağ olsunlar. Dört tane stent takıldı. Üç, dört ay önce EKG temiz çıkmıştı. Anjiyo yapılması gerekiyordu, ertelemiştim. Üç, dört damarda tıkanma olduğu için gerçek anjiyoya başladılar. Sigarayı bıraktım.”

Yavuz Bingöl: Sigarayı bıraktım

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