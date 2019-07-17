Yavuz, karadan 8 mil açıkta çalışmalarına başladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı doğalgaz aramalarına başlamasının ardından, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz’de başlattığı doğalgaz arama ve sondaj çalışmaları başta GKRY ve Yunanistan olmak üzere birçok ülkeyi rahatsız etti.

ALTIN KUMSAL AÇIKLARINDA

Türk gemilerinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği, Türkiye’ye karşı bir dizi yaptırım kararı alırken, adada yaşayan Kıbrıs Türkleri ise Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin çalışmalarından memnun olduklarını belirtiyor.

Kıbrıs'ın Karpaz Burnu açıklarında çalışmalarını sürdüren ve uzaktan görüntülenen Yavuz sondaj gemisi, Dipkarpaz yakınlarında Kıbrıs'ın Altın Kumsal bölgesinin yaklaşık 8 deniz mili açığında çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri VİDEO