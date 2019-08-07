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Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı

Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, KKTC tarafından verilen ruhsat sahasında ilk sondaja başladı.

AA | 07.08.2019 - 13:18..
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Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklarının hakkını korumak için 20 Haziran'da yola çıkmıştı.

İlk sondaj faaliyetine başlayan Yavuz, bugün itibarıyla bin 710 metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış durumda. Burada yaklaşık 2,5-3 aylık bir program gerçekleşecek.

YAVUZ SONDAJ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ

Uzunluğu 230 metre ve genişliği 36 metre olan altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz'da, yaklaşık 130 metrelik çift sondaj kulesi bulunuyor. Gemi, 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında ve yüksekliği 6 metreye kadar olan dalgalarda dahi sondaj yapabiliyor. Çalışmalarını çevreye zarar vermeden gerçekleştiren Yavuz, aktif konumlandırma sitemine sahip. Şu anda bin 710 metre sondaj derinliğinde çalışmalarını sürdüren gemiyle 3 bin metrenin üzerinde sondaj derinliğine ulaşılması hedefleniyor. Yavuz'a bölgede yürüttüğü sondaj faaliyetlerinde TCG Gemlik Fırkateyni ve TCG İmbat Hücumbotu eşlik ediyor. Toplam 140 personelin görev yaptığı gemide, oyun alanı, sinema ve spor salonu gibi sosyal alanlar ile bir doktor ve bir hemşirenin hizmet verdiği tam donanımlı revir bulunuyor.

Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı

Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı

Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı

Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı

Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı

Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı

Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı

Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı

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