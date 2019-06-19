Yavuz sondaj gemisi yola çıkıyor

Doğu Akdeniz'de Fransa, ABD, İsrail, Yunanistan gibi ülkeler Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinden rahatsız.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi bölge kaynaklarını tek başına kullanma hevesinde. Karşısında Türkiye'nin olmasıyla diğer ülkeleri anlaşmaya çağıran Rumlar, AB ve ABD tarafından korunuyor.

Ancak Türkiye bölgede haklarını korumak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

FATİH 5 BİN METRE SONDAJ YAPACAK

Fatih sondaj gemisi 1 ayı aşkın bir süredir bölgede sondaj çalışmalarını sürüyor. Fatih, denizin altına 5 bin metreden fazla derinlikte girecek.

Şu ana kadar Fatih'in 3 bin metre civarında sondajı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Önümüzdeki ayın sonunda Fatih istediği noktaya ulaşmış olacak.

YAVUZ YARIN YOLDA

İşini şansa bırakmak istemeyen Türkiye, bölgede kendisine baskı yapılmas çabasına karşın bir sondaj gemisini daha yola çıkarıyor. Yavuz sondaj gemisi yarın Akdeniz'e doğru yola çıkacak. Fatih gibi Yavuz da gaz arama çalışmalarını gerçekleştirecek.