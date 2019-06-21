Yavuz'a Fatih fırkateyni eşlik etti

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan Yavuz, Akdeniz'e doğru yola çıktı.

Yavuz sondaj gemisine Fatih fırkateyni eşlik etti. Doğu Akdeniz'de olası bir provokasyona karşı tüm önlemler alındı.

Geçtiğimiz günlerde Rum Kesimi, Fatih sondaj gemisi personeli için tutuklama kararı çıkarmıştı. Ancak bilindiği gibi Fatih'e de Türk savaş gemileri eşlik ediyor. Herhangi bir hareket halinde gereken müdahale yapılacak.

Aynı önlemler Yavuz için de alınmış durumda.

YAVUZ'UN ÖZELLİKLERİ

Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan Yavuz'da spor ve sinema salonu, dinlenme odaları bulunuyor. Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor. Maksimum yatak kapasitesi 210 olan Yavuz'da çalışan Türk personel genellikle 21 günlük çalışmanın ardından bir haftalık süreyle eve dönüyor.

Yabancı personel ise 28 günde bir izin kullanabiliyor. Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi bulunuyor.

KKTC'nin Magosa Körfezi'nde bulunan Karpaz-1 kuyusunda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak olan Yavuz, buradaki çalışmalarını yaklaşık 3 ayda tamamlayacak. Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.