1915 felaketi, Zohran Mamdani ve Bahattin Şakir'ler

Eğer 2026 itibariyle hakiki anlamda Büyük Devlet Türkiye’den bahsediyorsak Osmanlı imparatorluğunu batırmış ve aşırı bir gaddarlıkla 1915 kepazeliğine imza atmış Bahattin Şakir’lerin zalim zihniyetini de sorgulamak ve mahkûm etmek zorundayız.

NY Belediye Başkanı Zohran Mamdani gibilerin yaptığı provokatif açıklamalar asla özgüvenimizi, vicdanımızı ve serinkanlılığımızı etkilememeli.

Zaten bu harici provokasyonların amacı bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin, Bahattin Şakir ve Doktor Nazım gibi adamların yaptığı şerefsizlikleri sahiplenmesini sağlamaktır.

Mamdani tipik bir sorumsuz, mesuliyetsiz Woke. Tek derdi söylediğini en seksi şekilde söylemek. Bu söylem aşığı Woke zihniyeti aslında ülkesinde de ABD genelinde Trump’ın ekmeğine yağ sürüyor. ABD, Newyork’tan ibaret değil.

Biz Mamdani gibilere boşverip 1915'te Bahattin Şakir’lerin, Doktor Nazım’ların yaptığı şerefsizlikleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sert ve net bir dille kınamalıyız.

2014 senesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı Ermeni kardeşlerimize yönelik taziye metni işte o sebeple mükemmelin de ötesindeydi.

Öte yandan günümüz Çağdaş Batı medeniyetinin hiç kimseyi hizaya çekecek ahlaki meşruiyeti de yoktur.

Daha çok yakın bir zaman önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi utanç verici bir karara imza attı.

İki Fransa yurttaşı Müslüman öğrenci jimnastik derslerine başörtüleriyle alınmamıştı.

Fransız öğretmenleri, Müslüman öğrencileri başörtülerini çıkarmaları için ikaz etti.

Kızlar, çıkarmak istemedi. Esma Nur ve Belgin Doğru bu sebepten okullarından atıldılar.

Fransız iç hukuk süreci, bu atılma kararını haklı buldu. Başörtüsüyle okuma hakkı talep eden kızlar son umut olarak AİHM'ye başvurdular, haklarının ihlal edildiğine dair şikâyette bulundular.

AİHM ise bu şikâyeti incelemeye dahi gerek duymadığını bildirdi ve başvuruyu reddetti.

İslami inanç ve yaşam tarzına dair Batı’nın genel zihin haritası berbat durumda. (Mamdani kendisi de Müslüman bir aileden geldiği için bu noktada istisna)

İslam ve Müslümanlar söz konusu oldu mu birçok 'liberal', 'demokrat' Avrupalı faşizan bir dil ve zihniyetle konuşuyor.

Bu faşizanlığı ırk ve etnisite üzerinden değil, 'sekülerlik', 'uygarlık' gibi kavramlar üzerinden yapıyorlar

AİHM de Avrupalı Müslüman unsurları "uygarlığa entegre edilmesi gereken ilkel unsurlar" olarak gören faşizan modernist zihniyetin hükümranlığında bugün.

Avrupa Müslümanlarını 'eşit yurttaş' görmeyen o sorunlu bilinçaltı genel Avrupa zihninde egemen.

Müslümanlar 'Millet-i sadıka' olmalı, 'Uygarlık'ın icap ettirdiği şekilde "Avrupalılaşmalı"lar.

Aksi takdirde 'haddini bilmek'le mükellefler.

İslam meselesinde genel Avrupa zihni şu an hastalıklı durumdadır.

Başörtülü insanlara özgürlüğü 'lütfeden' yukarıdan bir bakışla 'hoş gören', "Şuralara girebilirler de buraları olmaz" diyen bir anlayışı utanç verici buluyorum.

Avrupa'nın hastalığı İslam meselesidir. Bizim asırlık kronik hastalığımız ise Ermeni meselesidir.

Bu mesele etrafında 2014'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı metin gerçek bir devrimdir.

Asla göstermelik diplomatik bir hamle değildir; sonuna kadar vicdanlı ve içten bir metindir.

Türkiye Cumhuriyeti o metnin yolunda ilerlemeli ve Bahattin Şakir’lerin mirasını reddetmelidir.

Erdoğan'ın adil duruşu bu topraklarda 'nevzuhur' değil, bunun da bilinmesini isterim.

Erdoğan'ın bu erdemli devlet adamı tavrı 1915'te Büyük Felaket yaşanırken de şerefli ve ahlaklı duruş gösteren devlet adamlarımızın devamıdır.

1915 kahramanlarının ruhunu şad etmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Yarın bu toprakların yetiştirdiği o Müslüman devlet adamlarımızdan örnekler vereceğim...