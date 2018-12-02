taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2132
Euro
5.9002
Altın
1222.41
Borsa
95416.03
Gram Altın
204.942

YDS'ye geç kalanlar salona alınmadı

Kayseri'de ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) geç kalan öğrenciler, salona giremedi.

DHA | 02.12.2018 - 14:12..
  1. Haberler
  2. Gündem

​Kayseri'de, ÖSYM'nin düzenlediği YDS'ye girmek için adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelmeye başladı.

YDS'ye geç kalanlar salona alınmadı

ADAYLAR ZAMANLA YARIŞTI

Adaylar, yanlarında getirdiği araba anahtarı, çanta, cüzdan, telefon gibi eşyalarını ise, kantinlerde emanete verdi. Bazı adaylar ise 180 dakikalık sınava geç kalmamak için zamanla yarıştı.

YDS'ye geç kalanlar salona alınmadı

GEÇ KALAN BAZI ADAYLAR SALONLARA ALINMADI

Adaylardan bazılarının, 15 dakika kuralının geçerli olduğu, saat 10.00'da başlayan sınav için salonlara alınmadığı görüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lı teröristler Paris sokaklarında

PKK'lı teröristler Paris sokaklarında

123
Sebahat Tuncel açlık grevinde

Sebahat Tuncel açlık grevinde

224
Başkan Erdoğan'a sözde soykırım iddiaları soruldu

Başkan Erdoğan'a sözde soykırım iddiaları soruldu

45
Macron: Suçlular bulunup cezalandırılacak

Macron: Suçlular bulunup cezalandırılacak

113
CHP'li Aytuğ Atıcı Fransa'daki eyleme katıldı

CHP'li Aytuğ Atıcı Fransa'daki eyleme katıldı

110
Mars yüzeyinde parlak bir nesne görüntülendi

Mars yüzeyinde parlak bir nesne görüntülendi

35
Seda Bakan Ahmet Kural'ı suçladı

Seda Bakan Ahmet Kural'ı suçladı

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir