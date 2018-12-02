YDS'ye geç kalanlar salona alınmadı

​Kayseri'de, ÖSYM'nin düzenlediği YDS'ye girmek için adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelmeye başladı.

ADAYLAR ZAMANLA YARIŞTI

Adaylar, yanlarında getirdiği araba anahtarı, çanta, cüzdan, telefon gibi eşyalarını ise, kantinlerde emanete verdi. Bazı adaylar ise 180 dakikalık sınava geç kalmamak için zamanla yarıştı.

GEÇ KALAN BAZI ADAYLAR SALONLARA ALINMADI

Adaylardan bazılarının, 15 dakika kuralının geçerli olduğu, saat 10.00'da başlayan sınav için salonlara alınmadığı görüldü.