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Yemek odanızı yeniden düzenlemek için 10 muhteşem yol

Yemek odanıza yeni ve modern bir dokunuşla hak ettiği değeri vermek için ihtiyacınız olan tüm ilham burada.

Haber Merkezi | 18.09.2019 - 13:13..
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Yemek odanız aile yemekleri için bir merkez olarak hizmet etmelidir. Yemek odanıza yeni ve modern tasarım fikirleriyle hak ettiği dekoru verebilirsiniz.

Yemek odanızda daha az karışıklık ve modern bir görünüm istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ucuz bir tadilat için, duvarlarda veya yerde yeni bir boya harikalar yaratabilir veya beş dakikalık bir yenilikle masa örtüleri, kilimler veya diğer parçalar değiştirebilir.

Hızlı ipucu: Herhangi bir büyük mobilya satın almadan önce, mekanın akışını bozmayacağından emin olmak için boyutlarını ölçün ve odanızda nasıl duracağını görmek için ana hatlarını çizin. Başlamaya hazır mısınız? İhtiyacınız olan tüm ilham için bu muhteşem yemek odalarına göz atın.

Yemek odanızı yeniden düzenlemek için 10 muhteşem yol

KALIN MASA ÖRTÜSÜ

Yemek odanızın görünümünü hızlıca değiştirmek için masa örtünüzü değiştirin. Bunun gibi parlak renkli bir çiçek deseni aynı zamanda kaçınılmaz lekeleri gizler ve koyu bir renkten daha iyi görünür.

Haberin devamı için KadınVeKadın Yemek odanızı yeniden düzenlemek için 10 muhteşem yol

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