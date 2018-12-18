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Yemen'de ateşkese bağlılık açıklaması

Halid el-Yemani ile Husiler yaptıkları açıklamalarda İsveç'te varılan ve Hudeyde kentini kapsayan ateşkes anlaşmasına uyacaklarını belirtti

AA | 18.12.2018 - 01:41..
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Yemen'in Hudeyde kentinde çatışan taraflar, bugün yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına bağlı kalacaklarını duyurdu.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, ateşkes anlaşmasının bugün saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmesi üzerine resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Ateşkesin Hudeyde kenti ve limanları ile Salif, Res İsa bölgelerini kapsadığını belirten Yemani, İsveç'te varılan anlaşmaya uyma yükümlülüğünün Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin talimatlarıyla gerçekleştiğini aktardı.

HUSİLER TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Twitter hesabından Husiler adına açıklama yapan Muhammed Abdusselam ise "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin duyurduğu Stockholm anlaşmasına bağlılığımızı vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Abdusselam, söz konusu anlaşmanın Hudeyde'de askeri operasyonların durdurulması, Taiz'de ise sükunetin sağlanması anlamına geldiğini vurguladı.

Ayrıca Abdusselam, BM'nin bölgedeki koordinasyon komitesine üç temsilcilerinin isimlerini verdiklerini kaydetti.

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