Çarpışma sonucu her iki araçta bulunan 3 kişi, sıkışarak yaralandı.

Otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı

Geçen hafta Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik muhtemel harekatını "kaygı verici" ve "kabul edilemez" olarak nitelendiren Pentagon, geri adım attı.

İrem Derici: Uludağ kadar ağzım var

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Yemen'de ateşkese bağlılık açıklaması

Halid el-Yemani ile Husiler yaptıkları açıklamalarda İsveç'te varılan ve Hudeyde kentini kapsayan ateşkes anlaşmasına uyacaklarını belirtti